Eleição foi na manhã desta quarta-feira (28/6), no auditório da entidade; o advogado Celso Penha Vasconcelos permanece na presidência

publicado em 28/06/2017

O advogado e empresário Celso Penha Vasconcelos foi reeleito presidente da ACV – Associação Comercial de Votuporanga para gestão 2017/2018. A assembleia foi realizada no auditório da entidade na manhã desta quarta-feira (28/6) com a presença de associados e imprensa. A posse da nova diretoria, eleita por aclamação, será no mês de julho.

A diretoria encabeçada por Celso Penha Vasconcelos traz como 1º Vice-Presidente a empresária Elza Mara Pignatari Pinzan (A Jóia); 2º Vice-Presidente, Carlos Humberto Tonani Marão (Marão Seguros); Secretário Geral, Ricardo da Rocha dos Santos (Supermercado Porecatu); Secretário Adjunto, Luiz Augusto de Oliveira (Casa Globo); Tesoureiro Geral, Valdecir Merloti (Escritório Vitória) e Tesoureiro Adjunto, Marcos Gerólamo Aureliano (Mega Online). Diretor Administrativo, Edison Pinzan Junior (Consultório Odontológico); Diretor SCPC/SRC, Amarildo Claudino Leite (Cacau Show); Diretor de Marketing, João Batista Gomes (O Tubarão); Diretora de novos associados, Márcia Cristina de Souza (Yohn Boutique); Diretora de eventos, Marilene Aparecida Grejanin Barbino (Griffe Boutique); Diretores do Centro de Eventos, Márcio Henrique R. Matta (GD Virtual) e Fábio Okamoto do Carmo (Doidão Express).

Também integram a chapa outros importantes nomes do empresariado local, que coordenam cinco comissões específicas, sendo Calendário Especial e Relação Sindical; Marketing e Campanhas Promocionais; Benefícios e novos associados; Eventos; Centro de Eventos e Lazer; além dos conselhos fiscal e consultivo.

“Estamos finalizando o planejamento das nossas próximas ações. O mandato que terminou em junho teve vários pontos positivos, como a elaboração do calendário do comércio, propiciando que comerciantes, comerciários e consumidores se organizem previamente para a abertura em horário especial”, destacou o presidente reeleito da ACV, o advogado Celso Penha Vasconcelos, que também destacou diversos benefícios já implantados, entre eles Clube de Vantagens, o plano de saúde para associados, o aplicativo “Compre em Votu” e o reforço das campanhas promocionais.

ACV

A ACV - Associação Comercial de Votuporanga é uma entidade sem fins lucrativos, nascida da união de empresários que viram no associativismo a melhor maneira de dar força às suas iniciativas, reivindicações e alavancar o comércio do município. Com 70 anos de história, é uma das entidades mais representativas do município de Votuporanga e região.

Conta com inúmeros empresários associados, que desenvolvem o trabalho no setor do comércio, em prestação de serviços, entre outros. Interessados em fazer parte do quadro associativo e ter acesso aos benefícios devem ligar para (17) 3426-4044. Informações também no site www.acvnet.com.br ouwww.facebook.com/acvnet