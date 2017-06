No total foram distribuídos 50 prêmios durante toda a ação, que começou em 2 de maio; campanha teve ganhadores de Votuporanga e de cidades da região

publicado em 21/06/2017

Foi encerrada nesta quarta-feira (21/6) a campanha “Amor em dobro”, promovida pela ACV – Associação Comercial de Votuporanga de 2 de maio a 12 de junho. Os prêmios distribuídos reforçam que o comércio local é referência na região, tendo em vista que além de ganhadores de Votuporanga, a ação teve contemplados de Álvares Florence, Cardoso, Cosmorama, Mauá, Nhandeara, Riolândia e Valentim Gentil.

“O nosso comércio possui características importantes para atrair moradores de outras cidades da região, como variedade de produtos, preços diferenciados e condições especiais de pagamento. Isso é possível devido a estrutura que o setor construiu no decorrer dos anos”, destacou o presidente da Associação, o advogado Celso Penha Vasconcelos.

Durante a campanha, o setor registrou um movimento ainda mais intenso, reflexo da economia do país que começa dar sinais de melhora e também das ações que a ACV tem promovido. “Nos últimos meses percebemos que a crise econômica está enfraquecendo e para fortalecer ainda mais os lojistas, buscamos constantemente estratégias que beneficiem os comerciantes e os consumidores”, reforçou Celso.

A geração de emprego em maio é um dos sinais de que a situação do país está melhorando. O comércio mantém-se entre os setores que mais geram oportunidades no município. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, em maio Votuporanga teve saldo positivo de 50 vagas, ou seja, contratou mais do que demitiu.