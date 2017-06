As inscrições vão até 10 de julho; Prefeitura e o Estado são parceiros em cursos de Engenharia de Computação, de Produção, em Matemática e Pedagogia

publicado em 14/06/2017

Da redação

As aulas dos quatro cursos da Universidade Virtual do Es tado de São Paulo, a Univesp, já têm data marcada para início. As 200 vagas entre os cursos de Engenharia de Produção, Engenharia de Computação, Licenciatura em Matemática e Pedagogia serão preenchidas para começarem em 21 de agosto. São 50 vagas para cada curso.

Segundo o prefeito João Dado, a população de Votuporanga e região terá novas oportunidades. “Fomos escolhidos pelo Governo do Estado e pretendemos nos consolidar como município que oferece educação para a população. Professores de universidades como USP e Unesp vão dar aulas pela Univesp. Teremos qualidade na educação”, afirmou.

Segundo a secretária da Educação, Encarnação Manzano, essa é uma grande conquista. “Por todas as questões pelas quais o Governo está passando, Votuporanga está tendo a oportunidade de somar e contribuir com a educação. Hoje, só não estuda quem não quer. Esperamos que todas as vagas sejam preenchidas”, disse a secretária.

As inscrições para o vestibular devem ser feitas até as 15h do dia 10 de julho pelo site www.vestibularunivesp.com.br. A taxa de inscrição é no valor de R$48 (alguns casos terão desconto de 50%). As provas serão aplicadas no dia 23 de julho.

Podem participar portadores de certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, portador de diploma de curso superior, quem estiver cursando o Ensino Médio, ou equivalente, desde que no ato da matriculo comprove a conclusão do curso.

As aulas serão divididas em momentos on-line e encontros presenciais. Para receber o programa, a Prefeitura investiu na compra de 50 computadores e providenciará outros equipamentos e materiais que serão disponibilizados no Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil) de Votuporanga, mantido pela Prefeitura, por meio da Secretaria da Educação.

A secretária da Educação, Encarnação Manzano, contou que o espaço já é parceiro de diversas universidades e agora passará a ser também da Univesp.

A diretora do Polo, Eliana Breyer, explicou que grande parte dos cursos da Univesp é realizada em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Trata-se de uma plataforma on-line na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático e bibliografia das disciplinas e tirar dúvidas de conteúdo com tutores.