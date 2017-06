A entidade já teve 39 presidentes, além do advogado Celso Penha Vasconcelos, que está à frente da diretoria desde julho de 2016

publicado em 27/06/2017

A ACV – Associação Comercial de Votuporanga promoverá nesta quarta-feira (28) a Assembleia Geral Ordinária que elegerá a nova diretoria, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal da entidade. A primeira convocação será às 8h, no auditório.

Os associados, além de elegerem a nova mesa diretoria que ficará no cargo de julho de 2017 a julho de 2018, também discutirão e votarão a ata da última Assembleia, além de tomar conhecimento do relatório de contas de resultado do exercício.

A entidade já teve 39 presidentes, além do advogado Celso Penha Vasconcelos, que está à frente da diretoria desde julho de 2016.

ACV

A Associação Comercial de Votuporanga completa em agosto deste ano 71 anos de fundação. É uma entidade sem fins lucrativos, nascida da união de empresários que viram no associativismo a melhor maneira de dar força às suas iniciativas, reivindicações e alavancar o comércio do município.

Desde sua fundação, em 18 de outubro de 1946, a ACV atua em prol dos interesses do empresariado votuporanguense, fomentando o desenvolvimento da economia da cidade por meio de sua forte representatividade na oferta de serviços de orientação comercial e apoio à administração empresarial.