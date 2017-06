Cidade

AME Votuporanga discute sobre humanização

II Seminário será realizado no próximo dia 22, às 8h, no Espaço Unifev/Saúde com programação variada

publicado em 16/06/2017

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Votuporanga busca se aperfeiçoar a cada dia no atendimento, com foco na humanização. A unidade reconhece os benefícios da assistência com responsabilidade, ética, cuidado e solidariedade, que traz impactos positivos na saúde do paciente. Com objetivo de debater sobre o tema, será realizado o II Seminário de Humanização no próximo dia 22, a partir das 8h, no Espaço Unifev/Saúde.

A programação tem início com a articuladora da Humanização e representante do Núcleo Técnico de Humanização da Secretaria Estadual de Saúde, Ana Virgínia Bortoloto Sossai, que falará sobre a importância do trabalho em rede.

Na sequência, a articuladora da Humanização do Departamento Regional de Saúde XV, Lucinéia Santos, discute sobre as práticas de humanização nos espaços de saúde da região.

O AME Votuporanga explicará sobre a atuação na rede de saúde (visitas e encontros). O Grupo de Trabalho de Humanização da unidade será responsável pela apresentação dos resultados dos encontros com a Atenção Básica de Saúde e os condutores de transporte público de saúde, a partir das 11h20, e sobre discussão do Projeto Terapêutico Singular (PTS), implantado no Ambulatório, dispositivo para o planejamento das ações em saúde na Estratégia de Saúde da Família.

Para finalizar, a equipe da Santa Casa – órgão que gerencia o AME – debaterá sobre alta responsável, consiste no processo de planejamento e transferência do cuidado de uma unidade de saúde para outra, de modo a propiciar a continuidade da assistência por meio de orientação de usuários e familiares/cuidadores.

A gerente Marilza Cardi ressaltou a importância do evento. “Atualmente, a humanização e o investimento no acolhimento do paciente é objeto de destaque nas Políticas de Humanização (Estadual e Nacional), inclusive, a humanização dos serviços de saúde é um dos programas prioritários do Ministério da Saúde. Temos o nosso grupo de Trabalho de Humanização, que considero extremamente importante para construção de vínculo do assistido com nosso profissional, valorizando ainda mais uma gestão participativa e um atendimento acolhedor”, disse.

Marilza recordou que, recentemente, o AME apresentou Plano Institucional de Humanização (PIH) da Unidade, elaborado com base na Política Nacional e Estadual de Humanização pelo Centro Integrado de Humanização e ações desenvolvidas serão acompanhadas pelo Grupo de Trabalho de Humanização (GTH). “Este simpósio vem a somar com nosso Plano, contribuindo para implementação de novas políticas e promovendo troca de informações a níveis regional e estadual”, complementou.

As inscrições devem ser feitas até o dia 19, no RH do AME, pelo telefone 3426-6000 ou via e-mail:rh2@santacasavotuporanga.com. br .

