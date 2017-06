Embora ainda não possa ocupar a vaga, estudante foi destaque em processo seletivo concorrido, realizado pela Vunesp

publicado em 30/06/2017

O aluno do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Unifev Matheus Mesquita Alves, 17 anos, foi aprovado como trainee no Vestibular de Medicina da UNIFEV, realizado no último dia 4 de junho.

Embora ainda não possa ocupar a vaga, o desempenho do estudante foi destaque neste processo seletivo que, desde a vinda do curso de Medicina para a Instituição, é realizado pela Vunesp, sendo, portanto, bastante concorrido.





“É uma vitória que devo ao Colégio Unifev, pois todo o conhecimento e estratégias de estudo que aprendi, foram ofertados pela Escola. Agradeço, ainda, o apoio dos meus professores, essencial para que eu obtive esse desempenho”, disse Alves.





De acordo com a mãe do estudante, Simone Aparecida de Mesquita Alves, foi uma felicidade imensa testemunhar a conquista do filho. “Senti-me com a sensação de dever cumprido, pois sempre o apoiei muito nos estudos”, contou.





Para a diretora da Colégio, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral, é gratificante acompanhar os alunos alcançando os objetivos deles. “O Matheus sempre foi um estudante muito aplicado e, agora, colhe os frutos de sua dedicação. Estamos felizes por ele nem ter concluído o Ensino Médio e já ter se destacado de tal forma nessa prova que é disputada e difícil.”