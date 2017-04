Desde o início deste ano até o momento Votuporanga ganhou 3.225 novas árvores. O número é informado pela Saev Ambiental no Placar da Árvore, criado pela autarquia para mostrar com transparência o andamento desta ação pela arborização urbana da cidade.

Semanalmente é feita a atualização de todos os dados e no placar podem ser acompanhadas quantas mudas já foram solicitadas e plantadas pelo Disque Árvore ou por outros projetos de reflorestamento.

Pelo desenho de uma copa é possível ver o progresso do serviço pelo Disque Árvore. As folhas verdes representam as árvores plantadas nas calçadas a pedido do próprio morador, que já são 185. As brancas representam as solicitações que ainda vão ser atendidas, sendo 22 novas mudas que serão plantadas nos próximos dias.

O superintendente adjunto da Saev Ambiental, Marcelo Marin Zeitune, explica que também é possível conferir o placar de “Retirada de Árvores” no qual é apresentada a quantidade de árvores removidas pelos munícipes. “A remoção acontece a partir de um requerimento do proprietário do imóvel, em casos de doenças da espécie, morte do tronco ameaçando cair, quando estouram calçadas, entre outros casos que podem prejudicar o bem estar da árvore assim como do morador”.

Em “Árvores Plantadas para Compensar as Retiradas” mostra o número de mudas plantadas no lugar das removidas por pedido do proprietário.

No quadro “Árvores Doadas para Compensar as Retiradas”, são vistas as mudas doadas por moradores que pedem a remoção de uma árvore saudável. Além de plantar uma no lugar, o munícipe contribui com uma ou mais plantas para a Saev Ambiental plantar para outras pessoas. Já foram 280.

Por último, o número de árvores plantadas para “Reflorestamento” é apresentado no final do placar. Só esse ano, as 2.879 mudas foram plantadas em espaços de áreas verdes, APP’s – Áreas de Preservação Permanente (nascentes e córregos), onde são recuperadas a flora regional.

“As árvores ajudam na redução das variações climáticas, auxilia na umidificação do ar, absorve parte dos raios solares e da poluição atmosférica, além de deixar a cidade ainda mais bonita”, destaca o Superintendente Adjunto.

O prefeito João Dado reforça que “tais benefícios contribuem para uma melhor qualidade de vida da população e a Saev Ambiental faz um trabalho importante no processo de arborização urbana e de reflorestamento. Os números mostram, é só conferir a transparência do verde de Votuporanga”.