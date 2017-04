Votuporanga sediará neste sábado, dia 8, no Parque Aquático Prof. Luiz Carlos Toloni, a terceira etapa do Torneio Regional de Natação, voltado para atletas ligados à 4ª Regional da FAP - Federação Aquática Paulista. As etapas anteriores aconteceram em Presidente Prudente e São José do Rio Preto, com inúmeros destaques da equipe votuporanguense do Centro de Formação em Natação/AVONAT - Associação Votuporanguense de Natação.

O programa prevê a abertura oficial às 8h50, com início das disputas às 9h. A mediação ficará à cargo do quadro de arbitragem da Federação Aquática Paulista.

De acordo com o secretário de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues, "este torneio representa muito para o nosso município, visto que é a primeira competição oficial da FAP em Votuporanga, desde 2000, quando o Votuporanga Clube sediou as disputas", informa. José Ricardo acrescenta que "teremos a participação da equipe da Secretaria de Esportes e Lazer, com 63 nadadores, mais uma previsão de cerca de 120 atletas dos demais municípios que compõem a 4ª região da Federação", salienta.

A equipe de Votuporanga é dirigida pelo técnico Luiz Augusto Garcia (Xaninho), pelo técnico auxiliar Antonio Benjamim da Silva (Toninho) e o estagiário Fernando. "Convidamos o público para assistir, pois os torneios regionais da FAP são classificatórios para os campeonatos Estadual e Brasileiro, cujos índices são homologados pela Confederação Brasileira", assevera o secretário.