Na próxima terça-feira (11/4), a partir das 8h, a sala Cinema Cultural do Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali” sediará o seminário “Olhares da Gestão Cultural”, realizado pelo programa Oficinas Culturais da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, administrado pelo Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura (Poiesis), com correalização da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, e parceria da escola de gestão e produtora de conteúdo Cultura e Mercado.

O seminário promove uma série de diálogos com pensadores, gestores e pesquisadores ligados ao universo da Cultura e tem como objetivo o aprofundamento de discussões sobre as questões que envolvem articulação e gestão cultural, propiciando o compartilhamento de experiências bem-sucedidas.

Criado em 2013, o evento já circulou por cidades como Limeira, Lins, Marília, Mogi das Cruzes, São Carlos, São José do Rio Preto, Sorocaba e São José dos Campos. Em Votuporanga, o foco do seminário será elaboração de projetos culturais, comunicação e captação de recursos, tendo como público-alvo dirigentes culturais, produtores, artistas, professores, pesquisadores e captadores.

Participarão da programação: a museóloga Daniele Torres, diretora do Instituto AES e sócia das empresas Companhia da Cultura e Cultura e Mercado; e a consultora Nara Almeida, membro do conselho consultivo do Allied Minds, integrante do grupo “Mulheres do Brasil”, fundadora e responsável pelo Lab de Narrativas de Gêneros e eleita uma das 10 melhores jornalistas de Comunicação, Propaganda e Marketing, pela votação popular do Prêmio Comunique-se 2015.

Foram disponibilizadas 60 vagas para o público, que serão preenchidas por ordem de inscrição. As inscrições estão abertas e devem ser feitas pela internet, gratuitamente, por meio do link: https://goo.gl/forms/ 3Ar2GlMXaiSsYB7L2

Sobre o Programa Oficinas Culturais

Oficinas Culturais é um programa da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo que, desde 1986, promove formação e vivência à população no campo da cultura. O Programa é administrado pelo Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura (Poiesis).

Hoje, além de quatro unidades localizadas na capital, o Programa dialoga com o interior por meio de dois festivais (música instrumental e literatura), seminários de gestão cultural, ciclos de cultura tradicional e contemporaneidade, qualificação artística de grupos de teatro e dança, e ações dedicadas à pesquisa e experimentação nas diversas linguagens artísticas bem como à formação de novos públicos.

Confira abaixo a programação completa do seminário: