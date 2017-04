Representantes da Prefeitura de Votuporanga participam, nesta quinta e sexta-feira (19 e 20/4), do encontro nacional promovido pelo Ministério da Educação em São José do Rio Preto, o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) em Ação. O evento será no Teatro Paulo Moura com início às 8h30 desta quarta-feira e encerramento, às 16h de quinta, com a presença do ministro José Mendonça Bezerra Filho.

A secretária municipal da Educação, Encarnação Manzano, e uma equipe técnica da Secretaria aproveitarão a oportunidade para conhecer mais sobre os programas do MEC já que consta na programação do encontro discussões sobre prestação de contas, Programa Nacional de Alimentação Escolar, Mais Educação, Dinheiro Direto na Escola, Caminho da Escola e Plano de Ações Articuladas (PAR). Durante todo o evento, técnicos do FNDE estarão disponíveis para atender as equipes das Prefeituras participantes para esclarecimento de dúvidas.

FNDE em Ação

O FNDE em Ação percorre diversos municípios brasileiros e já prestou mais de 8 mil atendimentos nas cinco regiões do país. Entre os assuntos mais demandados, destacam-se o Plano de Ações Articuladas (PAR), o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), alimentação, transporte escolar e obras em geral, como a construção de escolas, creches e quadras poliesportivas.

Os principais objetivos do encontro são capacitar gestores educacionais e resolver possíveis pendências quanto à execução dos diversos programas do FNDE. Além do atendimento individualizado, os técnicos do FNDE também promovem palestras com temas diversos.