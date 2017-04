Na manhã desta terça-feira, o secretário de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha, se reunirá com técnicos e instrutores das modalidades esportivas, com possibilidades de disputarem a 34ª edição dos Jogos Abertos da Juventude.

"Recebemos a incumbência do prefeito João Dado para marcar a presença de Votuporanga nesta edição, não só como participante, mas como protagonista, tendo condições de subir ao pódio, sendo representada por atletas de grande potencial", adianta o secretário.

"Por isso, teremos esta reunião para discutir com nosso profissionais os esportes em que seremos representados, levando para a primeira fase, que engloba os municípios da Inspetoria Regional de Esportes, o que dispomos de melhor, seja em termos técnicos ou de competitividade. O prefeito quer uma delegação expressiva, não em quantidade, mas em qualidade, para que os resultados alcançados possam servir como incentivo àqueles que estão praticando essas e outras modalidades nas inúmeras escolinhas oferecidas pela prefeitura, por intermédio da nossa secretaria", conclui.

O diretor do Departamento de Esportes, André de Oliveira, o Jalinho, informou que a reunião envolverá representantes do Judô, Karatê, Futsal, Atletismo, Futebol, Natação, Tênis, Tênis de Mesa, Basquete, entre outros. "Ainda não há uma data oficial, sabemos apenas que a fase sub regional deve acontecer entre o final deste mês e início de maio, e as disputas são destinadas a atletas com idade máxima de 19 anos nas modalidades que prevemos participar", destaca Jalinho.