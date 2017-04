A equipe do Centro de Formação em Natação/AVONAT - Associação Votuporanguense de Natação confirmou as previsões e conquistou quase 50 medalhas no Torneio da 4ª Regional da FAP - Federação Aquática Paulista, classificando 17 atletas para a seleção desta região.

As competições aconteceram no último sábado (8/4) com apoio da Prefeitura, no Conjunto Aquático Prof. Luiz Carlos Toloni, envolvendo 209 atletas, das cidades de Presidente Prudente, Andradina, São José do Rio Preto e Catanduva.

“Há muito o que comemorar, já que nossa cidade terá 14 atletas na seleção regional e isso demonstra a qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe do Conjunto Toloni, na preparação de uma nova geração de nadadores, atingindo a proposta do prefeito João Dado de incentivo ao esporte", comemora o secretário de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha.

Outro que ficou bastante entusiasmado com os resultados, o professor Luís Augusto Garcia, o Xaninho, informa que "depois de 17 anos fora do circuito estadual de eventos da Federação, graças aos esforços dos técnicos e da dedicação dos atletas, vamos marcar uma presença forte no Estadual de Seleções", diz, acrescentando que "no ano passado, Votuporanga teve 3 nadadores na seleção regional e, em 2017, classificamos 14, uma evolução muito significativa, ressaltando que ainda temos chances de conquistar medalhas no Estadual".

Presente no evento, o vice-prefeito Renato Martins cumprimentou os atletas e equipe técnica e assinalou a importante parceria com a Unifev, no desenvolvimento dos projetos esportivos em Votuporanga, “que nos assegura muitas conquistas futuras, visto que poderemos desenvolver nossos talentos e prepará-los ainda mais, não só para as competições, mas para a vida, já que, através das práticas desportivas, nossos jovens se afastam do caminho das drogas e ganham mais qualidade de vida, propostas do prefeito Dado para a nossa juventude”.

O resultado final de Votuporanga na etapa de sábado foram 17 medalhas de ouro, 16 de prata e 14 de bronze. Participaram nadadores da Associação Prudentina de Esportes, Apan Prudente, Andradina Tênis Clube, Aquática Escola de Esportes (Rio Preto, Sesi (Rio Preto), Rio Preto Automóvel Clube e SEMELT Catanduva, além dos 57 atletas do Centro de Formação de Natação/SEL/ AVONAT.

Com os resultados computados em Votuporanga, a seleção regional, que disputará o estadual em Mocóca, de 26 a 28 de abril, nas disputas do troféu Kim Mollo, ficou assim constituída: 19 atletas de Presidente Prudente, 15 de Andradina, 14 de Votuporanga, 18 de São José do Rio preto e 2 de Catanduva.

A equipe de Votuporanga é dirigida pelo técnico Luiz Augusto Garcia (Xaninho), pelo técnico auxiliar Antonio Benjamim da Silva (Toninho) e o estagiário Fernando. O Troféu Kim Mollo de Natação, em Mococa, terá transmissão ao vivo pela internet.