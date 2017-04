De acordo com o motorista, o veículo teve uma pane elétrica e começou a pegar fogo; Corpo de Bombeiros foi acionado

publicado em 12/04/2017

O veículo estava carregado com cadeira que seriam entregues em Fernandópolis (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da redação

O veículo de uma empresa de Votuporanga pegou fogo na manhã desta quarta-feira (12) na rodovia Euclides da Cunha, sentido Votuporanga-Fernandópolis, próximo à alça de acesso da rodovia Péricles Belini, sentido Cardoso.

De acordo com o motorista do veículo, que está em seu primeiro dia de trabalho na empresa, o automóvel teve uma pane elétrica e começou a pegar fogo. Ele contou que percebeu fumaça sair do motor e seguiu pela alça de acesso para estacionar o veículo em um local menos movimentado e mais seguro. Foi quando as chamas ficaram mais evidentes.

O veículo estava carregado com cadeiras que seriam entregues na cidade de Fernandópolis. O carregamento foi retirado do veículo para evitar mais problemas.

A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros de Votuporanga, que chegou rapidamente ao local para conter o incêndio. Apesar de muito abalado psicologicamente, o motorista passa bem. (Colaborou Gabriele Reginaldo)