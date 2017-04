Parte da programação será realizada, simultaneamente, no Centro Universitário de Votuporanga e na Unesp – campus Ibilce; inscrições estão abertas para escolas públicas e privadas

publicado em 12/04/2017

A UNIFEV será um dos polos da XV Olimpíada de Matemática de Rio Preto (OMRP), promovida pela Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” (Unesp), ao longo deste primeiro semestre.

Nesta edição, a OMRP terá parte de sua programação realizada, simultaneamente, no Centro Universitário de Votuporanga (Cidade Universitária) e no Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (Ibilce) da Unesp, em São José do Rio Preto.

A Olimpíada, composta por três fases, é destinada a alunos de escolas públicas e privadas das diretorias de Ensino de Rio Preto e Votuporanga. Podem participar estudantes dos ensinos Fundamental I e II e do Ensino Médio.

Na UNIFEV, serão realizadas a 2ª (27 de maio) e a 3ª fase (ainda sem data), além de um treinamento específico chamado de “Jornada Olímpica” (29 de julho e 5 de agosto). A 1ª etapa acontecerá nas próprias escolas, no dia 28 de abril.

De acordo com um dos idealizadores da competição Prof. Dr. João Carlos Ferreira Costa, foi necessário a criação de um polo em Votuporanga devido ao aumento do número de participantes.

“Em seus 15 anos de realização, a OMRP cresceu muito e, hoje, envolve centenas de alunos e professores. Por isso, firmamos esta parceria com a UNIFEV e com a Diretoria de Ensino local”.

Ainda segundo o docente, a Jornada Olímpica, que também acontecerá no Centro Universitário de Votuporanga, tem o objetivo de preparar os finalistas para a 3ª fase.

“Este formato se repete a cada ano, desde 2003. É um modelo típico de outras olimpíadas de Matemática que existem, como a Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) e a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP)”, finalizou.

Confira, abaixo, a programação completa da XV OMRP:

Abril

18/04: Término do cadastro das escolas;

26/04: Envio da prova da 1ª fase para as escolas participantes;

28/04: Provas da 1ª fase nas escolas;

24/04: Início das inscrições para a 2ª fase.

Maio

19/05: Término das inscrições para a 2ª fase;

27/05: Provas da 2ª fase na UNIFEV e no Ibilce, às 14 horas.

Julho e agosto

29 de julho e 5 de agosto: Jornada Olímpica na UNIFEV e no Ibilce, das 9h às 17 horas.