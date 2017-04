Tema do evento será "Casos Clínicos em Pediatria"; inscrições já podem ser feitas pelo site da Instituição

publicado em 19/04/2017

O curso de Medicina da UNIFEV promoverá a sua III Jornada Acadêmica, a partir do dia 02 de maio. Neste ano, o tema do evento será "Casos Clínicos em Pediatria".

As palestras acontecerão no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” e são destinadas aos acadêmicos, residentes e médicos da cidade e região.

Os interessados podem fazer as inscrições até o dia 28 de abril pelo link (unifev.edu.br/ jornadademedicina ), e no Portal, no caso dos alunos. O valor do investimento é de R$ 20.

De acordo com o coordenador do curso de Medicina da UNIFEV, Prof. Dr. Mauro Esteves Hernandes, a cada ano, uma Liga Acadêmica da Instituição é responsável pela escolha do tema e dos palestrantes. "A discussão de casos clínicos em pediatria será muito pertinente para a prática do médico generalista. O objetivo é promover um aprimoramento do conhecimento científico e contribuir para a formação de um profissional que tenha capacidade de promover a saúde integral do ser humano", explicou.

Confira, a seguir, a programação completa:

02/05 - Terça-feira

19h30 - Discussão de casos em Gastroenterologia e Infectologia - Prof. Dr. Tadeu Fernando Fernandes.

03/05 - Quarta-feira

19 horas - Discussão de casos em Neonatologia - Profa. Dra. Llilian dos Santos Rodrigues Sadeck.

04/05 - Quinta-feira

19 horas - Discussão de casos em Nutrição Infantil - Prof. Me. Renato Augusto Zorzo.

21 horas - Discussão de casos em Reumatologia - Profa. Dra. Virgínia Paes Leme Ferriani.