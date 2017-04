Vagas são para psicólogos e assistentes sociais; inscrições devem ser feitas até o dia 26 de abril, na Central de Relacionamento de ambos os campi

publicado em 20/04/2017

A UNIFEV promoverá, a partir do dia 29 de abril, um curso de extensão preparatório para o concurso público de Psicólogo e Assistente Social do Judiciário do Estado de São Paulo. A capacitação, aberta à comunidade, acontecerá por sete sábados, no Campus Centro.

O objetivo dos encontros é preparar os alunos da Instituição e profissionais da comunidade para as provas, com base nos conteúdos solicitados no edital. Serão contempladas cinco áreas: Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais, Informática, Conhecimentos Específicos e Legislação.

Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de abril, na Central de Relacionamento de ambos os campi da Instituição. Alunos ainda têm a opção online, via Portal. O valor do investimento é de R$ 100, parcelados em até três vezes.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (17) 3405-9990.

Concurso

O concurso oferece oportunidades em todas as regiões do Estado de São Paulo para Psicólogo e Assistente Social, com salário inicial de R$ 6.010,24, mais auxílios para alimentação, saúde e transporte.

As inscrições para a prova podem ser feitas até o dia 25 de abril, pelo site: www.vunesp.com.br.