Evento, promovido pelo Colégio Santo André, em São José do Rio Preto, acontecerá no próximo sábado (dia 8), a partir das 8h

publicado em 06/04/2017

A Unifev – Centro Universitário de Votuporanga estará presente, no próximo sábado (dia 8), na 17ª Expô-Profissões, em São José do Rio Preto. A feira, promovida pelo Colégio Santo André, tradicional escola da cidade, tem o objetivo de propiciar o contato entre futuros universitários e Instituições de Ensino Superior (IES) de todo o interior paulista.

Durante o período da manhã, estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio da escola terão a oportunidade de conhecer as 40 opções de cursos ofertados pelo Centro Universitário de Votuporanga, bem como receber informações sobre a infraestrutura, núcleos, clínicas e laboratórios da Instituição.

Simultaneamente à programação do evento, os coordenadores das graduações em Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Medicina e Psicologia da UNIFEV ministrarão palestras sobre o mercado de trabalho, a metodologia de ensino e a atuação profissional de suas respectivas áreas.