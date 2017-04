Sistema de dutos subterrâneos é destinado à captação e escoamento das águas das chuvas; término está previsto para a próxima semana

publicado em 18/04/2017

A UNIFEV deu início, recentemente, a mais uma importante etapa das obras do Complexo Esportivo, na Cidade Universitária. Estão sendo implantadas, na área subterrânea, galerias para drenagem das águas pluviais. A instalação, cujo término está previsto para a próxima semana, custou cerca de R$ 3 mil.

De acordo com o engenheiro civil responsável pelo projeto, Prof. Me. José Afonso Rocha, que também é coordenador do curso de Engenharia Civil da Instituição, o sistema de dutos é destinado à captação e escoamento das águas das chuvas.

“A rede de drenagem exerce papel fundamental para o espaço e o seu entorno. O objetivo é minimizar as adversidades, como alagamentos, causados pelo excesso do nível de circulação da água”, explicou.

Ainda segundo o engenheiro, a próxima etapa será a cobertura de 2 mil m² de área, com grama.