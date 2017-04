Curso destina-se aos profissionais que desejam atualizar e aprofundar os seus conhecimentos na área

publicado em 06/04/2017

A Unifev, conveniada à Fundação Getulio Vargas (FGV) para a oferta de cursos de Pós-Graduação, está oferecendo mais uma excelente oportunidade para profissionais da área comercial: o MBA em Gestão de Negócios em Comércio e Vendas.

O curso, cujo início está previsto para o mês de maio, destina-se àqueles, que desejam atualizar e aprofundar os seus conhecimentos no ramo.

Segundo o Prof. Dr. Fernando Marchesini, coordenador acadêmico da especialização, o mercado necessita, cada vez mais, de líderes preparados e competentes para contribuir e fortalecer o relacionamento da empresa com os consumidores.

“Nos últimos anos, as organizações têm destinado poucos recursos ao front line (equipe de relacionamento/atendimento ao cliente) por não valorizarem muito a área. Este fato torna os negócios frágeis diante do aumento da concorrência global e das crescentes exigências e necessidades dos consumidores atuais. Isso ocorre, principalmente, pela incapacidade de visão relativa às tendências, o que só é possível, quando uma empresa possui uma base de clientes retidos e ferramentas que proporcionam a gestão estratégica das informações”, explicou.

Ainda de acordo com o coordenador, para sobreviver a esse mercado hostil é necessário planejamento e profissionais capacitados. “É preciso preparar as estratégias, calcular os riscos, conhecer profundamente o campo de batalhas, prever a ação da concorrência e antecipar-se a ela com supremacia”.

As inscrições para o novo MBA seguem até o dia 25 de abril. Os interessados deverão procurar a secretaria da Pós-Graduação, na Cidade Universitária ou pelo telefone (17) 3405-9985.