Os atendimentos serão feitos em horários de funcionamento das escolas e com base em levantamento epidemiológico

publicado em 04/04/2017

Modelo de unidade móvel odontológica que deverá ser instalada em breve em Votuporanga

Da redação





A Prefeitura de Votuporanga já está lo cando uma unidade de trailer odontológico para começar a funcionar na cidade. De acordo com o Executivo, o início do atendimento depende do processo licitatório para a aquisição dos materiais necessários, que está marcado para o próximo dia 13.

“Após o certame, a empresa vencedora deverá cumprir o prazo de entrega dos insumos para que o serviço seja iniciado”, afirmou a Prefeitura.

Segundo o Executivo, os atendimentos serão feitos em horários de funcionamento das escolas e com base em levantamento epidemiológico, de acordo com as unidades de ensino que apresentarem maiores índices de problemas bucais. Posteriormente, o trailer percorrerá as demais unidades.

O serviço será prestado gratuitamente e oferecido pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e prestará tratamentos odontológicos preventivos e curativos. Ainda de acordo com a Prefeitura, o objetivo é reduzir o absenteísmo em relação aos agendamentos de crianças nas unidades de saúde por conta da dificuldade de serem acompanhadas para atendimento em horário comercial.

“Além disso, a estratégia pretende ampliar a cobertura e apoio as atividades da estratégia de saúde da família e equipe de prevenção odontológica das unidades de saúde, diminuindo os índices de problemas bucais nesses estudantes”, disse a Prefeitura.