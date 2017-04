O artista Eduardo Kobra esteve na cidade em 2011 e de lá para cá o seu reconhecimento não para de crescer

publicado em 04/04/2017

Pintura do muralista Eduardo Kobra em Votuporanga; hoje ele é conhecido em todo o mundo Foto: Daniel Castro/ A Cidade

Daniel Castro

daniel@acidadevotupornga.com.br

Nem todo mundo sabe, mas um dos principais muralistas do mundo na atualidade tem uma pintura em Votuporanga. Eduardo Kobra esteve na cidade em 2011 e de lá para cá o seu reconhecimento não para de crescer. Atualmente, ele pinta o que é considerado o maior mural do mundo, em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo.

A arte feita em Votuporanga é uma grande alegria para Selma Margarethi Barucci. Ela conseguiu que o artista viesse até o município para fazer o mural na abertura da loja dela. “Ele veio em janeiro de 2011 e ficou cerca de oito dias na minha casa com mais três pessoas. Foi muito bacana ele ter feito isso”, contou.

Selma conseguiu a vinda do artista graças a amizade que tem com ele desde os tempos que vivia em São Paulo. Já a pintura ele fez de acordo com fotos da cidade, pegas no museu. “É a primeira jabiraca intermunicipal, a inauguração do aeroclube e rua amazonas”, contou.

Hoje, apesar do pouco contato permanente com o muralista, a empreendedora sempre acompanha os trabalhos desenvolvidos por Kobra, assim como as entrevistas dele repercussão sobre a sua arte. “Nós participamos junto. Torcemos por ele a cada entrevista de TV. Ele é iluminado”, comentou.

Sobre a restauração da pintura, que em algumas partes está descascando, Selma contou que houve uma oportunidade em que o artista quis restaurar o mercado inteiro. “Ele foi até conversar na Prefeitura, mas, infelizmente, não conheciam Eduardo Kobra. Triste. Foi até desconcertante”, falou.