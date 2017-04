As atividades em parceria com a Unifev são gratuitas e tem classificação livre

O "Treinamento Funcional para a Comunidade" é promovido das 19h30 às 21h

O Centro de Cultura e Turismo de Votuporanga oferece duas atividades nesta quinta-feira. Será promovida a exibição de um filme em parceria com o Museu da Imagem e do Som (Ponto MIS) e uma atividade física em parceria com a Unifev. As atividades são gratuitas e tem classificação livre.

A primeira atividade é a exibição do filme “Garoto Cósmico”, das 10h às 11h20. Cósmico, Luna e Maninho são três crianças que, por acidente, descobrem um mundo divertido e cheio de possibilidades habitado pelo carismático Giramundos e seu circo, muito diferente do lugar em que habitavam, onde as vidas eram totalmente programadas. Depois de muita brincadeira e novas experiências, o mundo da programação envia um representante especial para resgatá-los. É hora de escolherem seus próprios caminhos. Lançado em 2008, o filme tem participação de diversos atores e cantores brasileiros, como Arnaldo Antunes, Vanessa da Mata, Wellington Nogueira e Belchior. Além da diversão, o Garoto Cósmico oferece brincadeiras com cores, sons e formas, que instigam a curiosidade e a imaginação infantil.