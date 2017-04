O Campeonato de Futebol - Veteranos "Carlos Roberto Gonçalves - Sabará" prossegue e, à cada rodada, as equipes vão adquirindo mais entrosamento e ritmo de jogo, realizando partidas que têm feito a alegria do bom público que tem acompanhado as disputas. Na terceira rodada, realizada no último domingo, no Clube dos 40, em Votuporanga, apenas dois gols em duas partidas.

Na abertura da rodada dupla, o Bar Pinguim/Garfus Restaurante não serviu um bom cardápio ao time da casa e arrancou um empate com os "Quarentinos" em 0x0. No segundo jogo, outro empate, mas, desta vez, pela contagem mínima, envolvendo as equipes do Time do Grilo e de Valentim Gentil.

No mesmo horário, às 8 e 10h, na rodada disputada em Cosmorama, os artilheiros mostraram mais vontade. No primeiro jogo, o Time do Niva venceu o onze cosmoramense por 2x0. Na partida de fundo, uma disputa acirrada entre a Fisioclínica /Lam Reservatórios/ Hyori e o Américo de Campos, que acabou com a vitória do escrete votuporanguense, por 3 a 2.

O campeonato prossegue no próximo domingo (23), com mais rodadas duplas. No Clube dos 40, o jogão que promete muitas emoções, entre o Bar Pinguim/Garfus Restaurante e a Fisioclínica/Lam Reservatórios/ Hyori. Logo depois, disposto a voltar a vencer, o Clube dos 40 recebe o Valentim Gentil. Em Américo de Campos, o time da casa recepciona a esquadra de Cosmoramas, enquanto que na partida de fundo, medirão forças os times do Niva e do Grilo.

Todos os jogos tem entrada franca e a organização do Campeonato Veteranos é da ARAV - Associação Regional dos Árbitros de Votuporanga, com realização da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e apoio da Unifev.