Com apenas 15 dias de treinamento, o sub 19 da Secretaria Municipal de Esportes encarou um amistoso com o Clube Atlético Penapolense, que disputa o Campeonato Paulista da Primeira Divisão Sub 20. A partida aconteceu na manhã desta quinta-feira (21/4), no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis, e o time da casa venceu por 3 a 0.

Para o técnico Pigmeu, "o resultado de um amistoso é o que menos importa. Afinal, ainda estamos montando a equipe, conhecendo os jogadores e sem ritmo de jogo e nem condicionamento físico", explica, "mas, mesmo assim, enxergamos grande potencial da equipe que, num primeiro tempo, deu muito trabalho para um time que já treina e joga junto desde categorias menores", completa.

Os treinamentos do projeto Futebol/Futsal continuam no Ginásio Hernani de Mattos Nabuco, durante a semana, e aos sábados, no gramado de futebol da Cidade Universitária. O projeto é desenvolvido pela Prefeitura de Votuporanga, em parceria com a Unifev.