O serviço passa a ser oferecido a partir de amanhã e os moradores terão três opções de talões e valores

publicado em 08/04/2017

Os moradores de Votuporanga agora contam com mais um canal para comprar os talões da Zona Azul. A partir do dia 10 de abril (segunda-feira), o Centro Social começa a vender os canhotos pelo site da instituição.

A novidade vai beneficiar os motoristas que não quiserem se deslocar para comprar os talões, vai economizar tempo e dar mais comodidade. Todos poderão comprar pela internet.

Serão oferecidas três opções: talão com 10 folhas, no valor de R$ 20,00; o de 30, R$ 57,00 e o de 50 folhas vai custar R$ 95,00, todos com a duração de 2h, cada folha. Os fiscais ainda continuam vendendo os cartões nas ruas do município.

Para fazer a compra, os interessados devem entrar no site do Centro Social e preencher um cadastro com o nome, número do CPF, endereço e e-mail.

Vale lembrar, que a data de início das vendas pode ser alterada. O frete será pelo serviço Sedex dos Correios e por conta do comprador. Para mais informações, é só entrar em contato pelo número 3411-1800, ou acessar o site: www.centrosocialvotuporanga.org.br