publicado em 11/04/2017

Gabriel Itacil de Souza Cavalcante de 18 anos confessou que matou o empresário paulista Marcos Alexandre Ribeiro de 42 anos, ex-morador de Votuporanga e ex-funcionário da Promoção Social.

O suspeito disse que deu um “mata leão” para deixar a vítima desacordada e depois estrangulou o empresário com uma toalha.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Pulseira de Prata do Canal 13 da TVC, Gabriel Itacil conhecia o empresário e na noite do domingo (02) se encontrou com ele. Os dois acabaram tendo uma discussão e em determinado momento, durante uma briga, Gabriel Itacil utilizou um golpe conhecido como “mata leão” e deixou o empresário desacordado. Ele contou a reportagem do Pulseira de Prata, que a vítima ainda apresentava sinais de vida, foi então que ele pegou uma toalha e enrolou no pescoço de Marcos Alexandre e sufocou a vítima até a morte.

O suspeito relatou que depois colocou o corpo do empresário dentro do próprio carro e com a ajuda de um amigo levou a vítima até as marges de uma estrada da região da Cascalheira e “desovou” o corpo no local. Ele confessou que pegou as jóias do empresário e vendeu arrecadando cerca de R$ 4.000,00.

Após deixar o corpo da vítima no meio da vegetação por volta das 20h30, Gabriel Itacil disse que levou o carro até o residencial Parque das Araras e ateou fogo, fugindo em seguida.

Gabriel Itacil foi preso na tarde desta segunda (10) por policiais do Setor de investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil e do Serviço de Inteligência da Polícia Militar que, em uma ação conjunta, realizaram a investigação do caso. Mais seis pessoas foram detidas pelos policiais e estão sendo ouvidas na sede do SIG em Três Lagoas.

Na terça (11) a polícia irá apresentar os suspeitos e dar detalhes do envolvimento de cada um deles no crime.