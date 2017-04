Representantes de nove classes aderiram ao movimento “União Sindical em Defesa do Trabalhador”

publicado em 11/04/2017

Com o intuito de unir forças para a Mobilização Nacional do dia 28 de abril, o Sincomerciários de Votuporanga, comandado pela presidente, Lia Marques, organizou na manhã desta segunda-feira (10), uma reunião entre líderes sindicais de diferentes seguimentos.

Estiveram presentes, representantes do Sincomerciários de Votuporanga, SETH (Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Votuporanga), Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Votuporanga, SINTHOMRESVO (Sindicato dos Trabalhadores em Hoteis, Moteis, Restaurantes, Bares e Similares de Votuporanga e Região), Sindicato dos Motoristas de Jales e Região, Sindicato dos Bancários de Votuporanga e Região, Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção, do Mobiliário, Montagem Industrial de Mirassol e Votuporanga e SSPM (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal, das Autarquias Municipais e Fundações Públicas Municipais, Ativos e Inativos de Votuporanga.

Os líderes sindicais presentes decidiram aderir ao movimento de forma unida para dar corpo à manifestação em Votuporanga, que tem como objetivo, assim como em todo país, deixar claro o descontentamento da classe trabalhadora frente às mudanças propostas pelo governo com relação aos direitos trabalhistas e previdenciários.

Cada item da organização ficou a cargo de um sindicato e uma nova reunião foi marcada para o próximo dia 19, às 9h, na sede do Sindicato dos Bancários, onde serão definidos os últimos detalhes da passeata do dia 28 de abril, que tem concentração marcada para as 9h, na Praça São Bento.

As lideranças mostraram-se bastante alinhadas no sentido de promover um ato pacífico e apartidário, além de se comprometerem a informar seus filiados, engajar familiares dos mesmos e demais cidadãos diretamente atingidos pelas reformas e pelas consequentes perdas de direitos trabalhistas conquistados com tanta luta.