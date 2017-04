Veja as demais atrações que acontecem na cidade e região

publicado em 07/04/2017

Grupo de samba Trem das Onze é uma das atrações do Sexta Samba

DESTAQUE

Assary Clube de Campo + Trem das Onze + Dárcio Henrique Os associados do Assary Clube de Campo podem prestigiar hoje a famosa “Sexta Samba”, a partir das 19h30, na sacada do clube. O evento conta com o cantor Dárcio Henrique e o grupo de samba Trem das Onze. Os ingressos estão sendo vendidos no nos pontos de venda (Jo Calçados, Supermercado Santa Cruz – Pozzobon, Poly Sport) e secretaria do clube. As reservas de mesas podem ser feitas. Sócios em dia não pagam ingresso. Mais informações pelo telefone (17) 3426-4070.









SEXTA-FEIRA





Morphine Street Bar + Dark Moon

Hoje a banda responsável pela noite no Morphine Street Bar é a Dark Moon tocando um especial Pink Floyd, a partir das 23h. A entrada é no valor de R$15. A casa de shows fica na avenida dos Bancários, número 3.605. Para mais informações e reservas de mesas (17) 3422-5751.





Chalé Acústico + Renato quase Russo

Renato quase Russo se apresenta hoje no Chalé Acústico, em Fernandópolis. O público poderá prestigiar grandes sucessos durante o tributo. A entrada é no valor de R$20 até às 22h30, após esse horário a entrada é no valor de R$25. A casa de shows fica na avenida Litério Grecco, 257.









SÁBADO





Casarão + Grupo de Choro

Neste sábado, o Grupo de Choro Tradição se apresenta no restaurante Casarão. A apresentação gratuita com músicas de Pixinguinha, Ernesto Nazareth, Waldir Azevedo e muito mais começa a partir das 19h. A apresentação é promovida durante o jantar beneficente em prol do Instituto do Deficiente Audiovisual de Votuporanga, o IDAV. A entrada é no valor de R$25 (bebida não inclusa).

Morphine Street Bar + Os Pala

Amanhã, a banda Os Pala se apresenta em um especial Rolling Stones, no Morphine Street Bar. O show começa a partir das 23h. A entrada é no valor de R$10. A casa de shows fica na avenida dos Bancários, número 3.605. Para mais informações e reservas de mesas (17) 3422-5751.





Ki-Mania Rock Bier + Zac Mônico

Neste sábado, Adriano Zac Mônico se apresenta no Ki-Mania Rock Bier, a partir das 22h. No repertório, um especial Nando Reis e Cássia Eller. A casa de shows fica na rua João da Cruz Oliveira, número 3.079.





Chalé Acústico + Rocket

Neste sábado a banda Rocket pop rock se apresenta no Chalé Acústico, em Fernandópolis. O público poderá prestigiar músicas de Katy Perry e Marron 5. A entrada é no valor de R$20 até às 22h30, após esse horário a entrada é no valor de R$25. A casa de shows fica na avenida Litério Grecco, 257.









DOMINGO





Assary Clube de Campo + Novos Bohêmios

Os associados do Assary Clube de Campo têm horário marcado hoje com a cantora Josy. O show começa a partir das 12h na lanchonete do local. O clube fica na avenida João Gonçalves Leite, número 5.394.





Baltazar Botequim + Bruno e Ed Carlos