O Seminário “Olhares da Gestão Cultural” movimentou o Centro de Informações Culturais Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, na última terça-feira (11/04). O evento recebeu mais de 90 representantes e gestores culturais de cerca de 20 municípios da região, que se reuniram na sala Cinema Cultural para uma série de palestras, conversas e discussões, ministradas pela museóloga Daniele Torres e pela consultora Nara Almeida.

Diretora do Instituto AES e sócia das empresas Companhia da Cultura e Cultura e Mercado, Daniele conversou com o público a respeito dos temas “Planejamento e elaboração de projetos” e "Captação de recursos: estratégias, abordagem, negociação e apresentação".

Já Nara, que é membro do conselho consultivo do Allied Minds, integrante do grupo “Mulheres do Brasil” e responsável pelo Laboratório de Narrativas de Gêneros da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), desenvolveu junto aos participantes o tópico "Comunicação: fundamentos de marketing para projetos culturais".

Durante o seminário, o público ainda pôde discutir e analisar cases com o auxílio das palestrantes, bem como participar de momentos de compartilhamento de experiências bem-sucedidas.

De acordo com o coordenador de produção do evento, Renato Modesto, “o seminário se faz extremamente relevante num momento como o atual, em que novas parcerias e olhares de como fazer cultura têm de ser repensados a cada dia”. “A região de Votuporanga é uma área com um forte apelo cultural e uma grande potência artística no Estado. Esse encontro é uma oportunidade de trazermos, não só para os artistas, mas também para os gestores municipais de toda a região, um ambiente de diálogo, no qual podemos pensar e repensar a respeito de nossos projetos”, completou.

Sobre o seminário ‘Olhares da Gestão Cultural’

Criado em 2013, o seminário ‘Olhares da Gestão Cultural’ já circulou por cidades como Limeira, Lins, Marília, Mogi das Cruzes, São Carlos, São José do Rio Preto, Sorocaba e São José dos Campos.

O evento promove uma série de diálogos com pensadores, gestores e pesquisadores ligados ao universo da Cultura e tem como objetivo o aprofundamento de discussões sobre as questões que envolvem articulação e gestão cultural.

O seminário é realizado pelo programa “Oficinas Culturais” da Secretaria de Estado da Cultura, administrado pelo Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura (Poiesis), com correalização da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, e parceria da escola de gestão e produtora de conteúdo Cultura e Mercado.

Sobre o Programa Oficinas Culturais

Oficinas Culturais é um programa da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo que, desde 1986, promove formação e vivência à população no campo da cultura. O Programa é administrado pelo Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura (Poiesis).

Hoje, além de quatro unidades localizadas na capital, o Programa dialoga com o interior por meio de dois festivais (música instrumental e literatura), seminários de gestão cultural, ciclos de cultura tradicional e contemporaneidade, qualificação artística de grupos de teatro e dança, e ações dedicadas à pesquisa e experimentação nas diversas linguagens artísticas bem como à formação de novos públicos.