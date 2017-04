Evento, aberto à comunidade contará com palestras sobre Fotografia, Cinema, Marketing Digital, Design e Processos Criativos, entre outras

publicado em 17/04/2017

Os cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da UNIFEV promoverão, entre os dias 24 e 26 de abril, uma Semana de Profissionais. O evento, aberto a toda a comunidade, será todos os dias, no auditório do Campus Centro, a partir das 19h30.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até segunda-feira (dia 24), na Central de Relacionamento da UNIFEV. Alunos ainda têm a opção online, por meio do Portal. O valor do investimento é de R$ 20.

As palestras falarão sobre cases, making ofs, campanhas publicitárias e o dia a dia dos convidados que, ao final de cada apresentação, esclarecerão as dúvidas dos presentes.

Confira, a seguir, a programação completa:

24/04 (segunda-feira)

19h30 - Fabrício Mesquita de Aro - Fotografia e Cinema

21 horas - Estevão Soares Custódio - Marketing Digital

25/04 (terça-feira)

19h30 - Altair Leite - Design

21 horas - Henrique Guilherme Domingos de Souza - Produção de pauta para televisão

26/04 (quarta-feira)

19h30 - Roger Novaes- Processos criativos

21 horas - Thais Egea - Marketing e Comunicação Corporativa