Segundo moradores, poucos condutores respeitam o limite de velocidade na via, que tem movimento intenso diariamente

publicado em 05/04/2017

O trânsito na rua Bahia é bastante intenso e poucos respeitam o limite de velocidade Foto: Daniel Castro/A Cidade

O trânsito na rua Bahia é in tenso durante todo o dia e, segundo pessoas que moram no local, poucos condutores respeitam o limite de velocidade. Para os moradores, faltam dispositivos que colaborem com a segurança da via, que é colocada em xeque por eles.

A reportagem do A Cidade esteve ontem na rua e verificou que o tráfego é mesmo intenso. Mesmo sem ser possível medir a velocidade, nota-se que, de fato, são poucos motoristas ou motociclistas que respeitam a velocidade.

Em alguns pontos há semáforos ou lombadas, locais em que os veículos, naturalmente, diminuem a velocidade. Já nos outros trechos a velocidade é alta.

Morador de uma casa no local, João Covre entende que o problema maior é a falta de consciência dos condutores, principalmente, na opinião dele, dos motociclistas. Muitos condutores de moto, acrescentou, não reduzem a velocidade nem mesmo nas lombadas. “Motoqueiros, na grande maioria, não respeitam as regras, então fica esse trânsito como está. É um perigo”, comentou.

“Contra” os motoqueiros, brincou João, somente um muro faria eles reduzirem a velocidade. Ele analisa que uma solução viável é a colocação de mais lombadas e semáforos.

Já para uma dona de casa que preferiu não se identificar, falta mais fiscalização no local. “Antes os fiscais da Prefeitura ficavam mais aqui, mas agora não. O trânsito aqui não tem nada de devagar, é correria mesmo”, falou. Ela contou que praticamente ninguém respeita o limite de velocidade da rua.

A mulher também entende que falta bastante consciência por parte dos condutores, portanto já é uma questão de educação.