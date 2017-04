A Secretaria de Direitos Humanos convida toda população de Votuporanga para participar da eleição da nova composição dos membros do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CPDCN). Os trabalhos acontecem na próxima segunda-feira (24/4), às 15h30, na sede da secretaria, que fica na rua Pe Izidoro Cordeiro Paranhos, n.º 3183, centro. O telefone para mais informações é o 3422-2770.

O Conselho está estabelecido na Lei Municipal nº 3.556, de 13 de Setembro de 2002 e o Decreto Municipal nº 6585, de 22 de Novembro de 2002.

Atualmente o Conselho é presidido por Maria Madalena Moreira, a Lena e conta com os conselheiros Benedito Donizete Moreira, Cláudia Cristina Julio, Márcia Cristina Passos e Marco Antônio Soares. Lena avalia que os dois últimos anos foram muito positivos para o Conselho, realizando vários trabalhos, como debates palestras e seminários. Além disso, a grande vitória foi eternizar o nome Zumbi dos Palmares em uma avenida de Votuporanga, localizada no Jardim Vivendas.

O vice-presidente é Lucas da Silva; a 1.ª Secretária é Raquel Miguel da Silva e o 2.º Secretário é José Carlos Leme de Oliveira. Adriano Borges Domingos é o conselheiro e o secretário executivo é o servidor público municipal Bruno Latorre.

O secretário municipal de Direitos Humanos, Emerson Pereira, destaca que o Conselho é de extrema importância para a sociedade, pois busca lutar e fazer valer os direitos dos negros. “Além disso, é bastante atuante. Já foram realizados seminários para discutir políticas públicas que visem garantir uma qualidade de vida melhor para os negros. Nossos eventos sempre reuniram as lideranças da cidade, assim como público em geral”, disse.

Em 2015, o Conselho trouxe para Votuporanga a Coronel Helena dos Santos Reis, negra, primeira mulher a ocupar a função no CPI-5 (Comando de Policiamento do Interior). Foi a quarta mulher a chegar ao posto mais alto da corporação (coronel). Atualmente é a secretária chefe da Casa Militar do Governo do Estado de São Paulo.

Em 2016, o mestre/doutor em Semiótica e Linguística Geral, Sidnei Barreto Nogueira, ministrou o tema "Lei 10.639/03: dificuldades de implementação como movimento social de aculturação, intolerância religiosa, racismo, violação da identidade brasileira e dos direitos humanos: um olhar de dentro", lotando o Centro de Cultura e Turismo de Votuporanga.

Neste ano, um novo seminário será realizado pelo Conselho, com total apoio da Secretaria de Direitos Humanos.