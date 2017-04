Tem início nesta segunda-feira (17/4) a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe. A nova organização estabelecida pelo governo federal dispensará as doses em etapas, vacinando um grupo distinto a cada semana, sendo trivalente, com proteção contra os vírus H1N1, H3N2 e Influenza B (gripe comum).

Outra novidade anunciada pelo Ministério da Saúde é a ampliação dos grupos prioritários, que incluirá neste ano a vacinação de professores das redes pública e privada.

Em Votuporanga, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 22 mil pessoas fazem parte do público-alvo desta ação, com nova meta estabelecida pelo Ministério da Saúde de no mínimo 90%.

De segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, as unidades de saúde de Votuporanga permanecerão abertas para vacinação, obedecendo ao calendário estipulado aos grupos prioritários. A partir desta segunda-feira, as doses estarão disponíveis a profissionais da saúde e pessoas com 60 anos ou mais. Na semana seguinte, no dia 24 de abril, a vacinação será ofertada para gestantes em qualquer período gestacional, puérperas (mulheres que deram à luz a menos de 45 dias) e para crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Pessoas com doenças crônicas receberão as doses a partir de 2 de maio e no dia 8 de maio aos professores.

Dia D

Em Votuporanga, o Dia D de intensificação da Campanha de Vacinação Contra a Gripe será no dia 13 de maio (sábado), das 8h às 17h, em todas as unidades de saúde.

Sintomas

Os sinais e sintomas da gripe H1N1 são parecidos com os da gripe comum, mas podem ser mais graves e costumam incluir algumas complicações, como febre alta, tosse, dor de cabeça, dores musculares, falta de ar, espirros, dor na garganta, fraqueza, coriza e congestão nasal.

Em 2017, o município contabiliza um caso de H3N2 e não há registro de H1N1.

Contágio e Prevenção

O contágio da gripe ocorre através das secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar. O vírus também é transmitido da forma indireta, por meio das mãos que podem levar o agente infeccioso direto à boca, olhos e nariz, após o contato com superfícies contaminadas por secreções respiratórias.

Medidas de prevenção à doença devem ser adotadas: