Missionário deixou mensagens para colaboradores, corpo clínico, pacientes e familiares, ressaltando a humanização dos atendimentos

publicado em 20/04/2017

A Santa Casa de Votuporanga recebeu a visita especial do missionário Roberto Tannus nesta quarta-feira (19/4). O evangelizador esteve acompanhado de sua mulher Neusa para um momento de oração no auditório do Espaço Unifev Saúde.

Tannus deixou uma mensagem de amor, ressaltando a humanização dos atendimentos. “Nos Estados Unidos, fizeram experiência em um hospital em duas alas distintas. Em uma, o tratamento foi convencional e, na outra, foi diferenciado com toque e palavras amigas. A recuperação dos pacientes foi 50% melhor no ambiente com humanização. Podemos ser a extensão de Jesus e fazer a diferença onde estamos, enxergando alguém como se fosse da família”, contou.

Ele ressaltou a importância de ministrar palavra na Instituição. “Levamos a mensagem para que não percam esperança, amor e fé. O momento de oração é para as pessoas voltar os olhos para Deus, de onde vem onde o socorro que precisamos”, complementou. Esta foi a terceira vez que ele esteve na Santa Casa.

Neusa afirmou que é preciso olhar, compadecer e pensar no que poderia contribuir com os doentes. “O amor está acima de tudo. Podemos oferecer um sorriso, que faz bem para aqueles que estão enfermos”, disse.

Roberto Tannus é paroquiano na Catedral Metropolitana de Goiânia e Missionário da Igreja Católica em tempo integral. É Pregador Nacional e Internacional da Renovação Carismática Católica (RCC), da qual participa desde 1978.