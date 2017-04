Aniversário solidário entre as amigas possibilitou que centenas de recém-nascidos tenham produtos descartáveis

publicado em 18/04/2017

Um grupo de amigas transformou o aniversário em amor ao próximo. Denize Gonçalves e Cleide Peresi abriram mão de ganhar presentes, para arrecadar fraldas para a Santa Casa de Votuporanga. O nobre gesto possibilitou a doação de 1.140 produtos que serão utilizados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal.

Denize explicou que a iniciativa surgiu após um apelo de Márcio Zeuli. “O bebê dele precisou de atendimento da UTI Neonatal. Ele divulgou no grupo do Grupo Espírita Maria de Nazaré e pediu as doações. Foi daquele testemunho que nos sensibilizou”, contou.

Para Cleide, a arrecadação de fraldas representa o carinho que ela tem pela Santa Casa. “Eu já necessitei muito do Hospital e é sempre bom colaborar com a Instituição”, afirmou.

A médica da UTI Neonatal, Lara Galvani Greghi, ressaltou a importância da doação. “Utilizamos 80 fraldas por dia. Para sanar nossa demanda, temos fraldário que confecciona peças infantis e geriátricas e que, inclusive, constantemente necessita de materiais para continuar contribuindo com os pacientes que não têm condições de comprar o produto. Esta arrecadação das mulheres nos auxilia a socorrer estes recém-nascidos de famílias carentes, já que a rotatividade é grande”, disse.