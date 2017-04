Hospital afirmou que o auxílio é oferecer um tratamento diferenciado a crianças dentro da área de atuação da Santa Casa

publicado em 05/04/2017

Para instalação, Santa Casa de Votuporanga explica que precisará da “força política local”

A Santa Casa de Miseri córdia de Votuporanga segue realizando estudos para a instalação de uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Pediátrica no hospital.

Em conversa com A Cidade, a direção da unidade de saúde ressaltou que a Santa Casa busca sempre melhorar os serviços ofertados, primando por atendimentos com qualidade e humanizados. “Existe sim a vontade de ampliar e trazer novos serviços de saúde para a cidade e, para isso, conta com a ajuda de lideranças para viabilizar a UTI Pediátrica para o hospital”, esclareceu.

A unidade de saúde solicitará novo estudo para verificar o custo, mas sabe que seriam necessários investimentos em construção, compra de equipamentos específicos, contratação de profissionais especializados e um recurso mensal para custear o novo serviço.

Questionada se é possível a implantação em um momento econômica difícil, a Santa Casa explicou que hoje o hospital luta para manter os serviços já existentes, trabalhando com prioridades. Por outro lado, há vontade por parte da diretoria em oferecer o serviço de UTI Pediátrica. “Precisamos de muito apoio, inclusive da força política da cidade”, apontou.

A unidade de saúde destacou ainda que o crescimento e o desenvolvimento do hospital deve ser bem planejado para não prejudicar os atendimentos nos quais a Santa Casa já é referência.