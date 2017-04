Cidade

Rotary promove cerimônia de Reconhecimento Profissional

A cerimônia acontecerá no Pampa Ville, sede do clube, e será comandada pelo presidente do Rotary, Ricardo de Paula Santos

publicado em 02/04/2017

Presidente Ricardo de Paula Santos comandará a cerimônia Aline Ruiz No próximo dia 12 de abril, o Rotary Club de Votuporanga 8 de Agosto promove mais uma edição do Projeto de Reconhecimento Profissional. A cerimônia acontecerá no Pampa Ville, sede do clube, e será comandada pelo presidente do Rotary, Ricardo de Paula Santos. Nesse ano, pelos relevantes serviços prestados à educação, serão homenageados o professor José Aparecido Duran Neto, a doutora Encarnação Manzano e a professora Maria Cristina F. Neves.

O projeto O Projeto de Reconhecimento Profissional pertence à Avenida de Serviços Profissionais, um dos pilares que sustentam o Rotary Internacional, que destaca a importância dos profissionais bem sucedidos. O projeto tem como objetivo dar visibilidade para esses profissionais, para que sirvam de exemplo para outros trabalhadores que passam a se espelhar neles.

