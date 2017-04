O flagrante aconteceu durante um patrulhamento pelas ruas da cidade

publicado em 11/04/2017

Moto também foi apreendida pela equipe da Rocam (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A equipe da Rocam (Ronda Ostensiva com o apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um homem durante patrulhamento na tarde da última segunda-feira (10). Ele é acusado de praticar diversos furtos em residências de Votuporanga. Além disso, o homem é procurado pela Justiça do Mato Grosso do Sul.

O flagrante aconteceu durante um patrulhamento pelas ruas da cidade. O homem estava pilotando uma motocicleta Honda Titan 150, de cor azul, e demonstrou nervosismo ao ser abordado pelos policiais, que notaram características semelhantes à de um indivíduo que praticava alguns furtos em residências na cidade.

Ao ser questionado, o mesmo confessou que já havia cometido alguns furtos na rua Lindolfo Figueira,na rua Das Américas e na rua Princesa Izabel. Todos realizados no fim do mês passado.

Ao realizar pesquisa pela CNH (Carteira Nacional de Habilitação), foi localizado um mandato de prisão expedido pela Comarca de Campo Grande-MS.