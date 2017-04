Fique atento!

Caso o consumidor opte por pagar somente o mínimo naquele mês, na próxima fatura, ou próximo ciclo, o valor restante, acrescido de juros e encargos comporão um financiamento a ser obrigatoriamente oferecido pelos bancos. Sendo assim, é importante que o consumidor fique atento e exija do fornecedor informações sobre as condições deste financiamento, tais como o valor das parcelas, o número de meses e os encargos cobrados pelo mesmo.

A dirigente do Procon de Votuporanga, Andrea Isabel da Silva Thomé, explica que caso o limite do consumidor não tenha sido integralmente utilizado, poderá continuar a fazer compras, que serão debitadas na próxima fatura. Desse modo, no vencimento da fatura, o consumidor deverá quitar as parcelas do financiamento e ainda as compras realizadas no mês, sistemática, que poderá causar alguma dificuldade de entendimento por parte do cliente. “O consumidor deve se manter prevenido, pois se houver compras parceladas a serem debitadas em sua fatura, além das parcelas do financiamento e das compras do mês, haverá ainda a cobrança destes valores nas faturas. Caso haja dúvidas, o consumidor deverá procurar o Procon”, avalia.