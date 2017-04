Cidade

Presidente da FEV visita Loja Maçônica “União Universal”

Na oportunidade, Dr. Celso Luiz Alves dos Santos fez um breve balanço da sua gestão; encontro também contou com a presença do Reitor e do gerente operacional da Unifev

publicado em 07/04/2017

O Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, visitou, recentemente, a Loja Maçônica “União Universal” nº 50, em Votuporanga. Na ocasião, o Presidente fez um breve balanço das atividades que vem desenvolvendo à frente da Instituição, desde o início de seu mandato (janeiro de 2016). Também participaram do encontro e falaram de suas respectivas áreas, o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco, e o gerente operacional do Centro Universitário de Votuporanga, Walter Biaccio Lelis Ferreira. Na oportunidade, Dr. Celso abordou os ajustes e as readequações que foram necessárias para manter a saúde financeira da principal mantida da FEV, a UNIFEV. “Devido ao atual cenário econômico do País, tivemos que enxugar o quadro de colaboradores e docentes, além de paralisar algumas obras, dando continuidade somente às indispensáveis, como é o caso do novo Colégio Unifev, inaugurado em janeiro deste ano, na Cidade Universitária”. Ainda de acordo com o Diretor-Presidente, o foco, agora, é o recredenciamento do Centro Universitário de Votuporanga, previsto para o 2º semestre de 2017, e o reconhecimento do curso de Medicina junto ao Ministério da Educação (MEC).

Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/cidade/2017/04/presidente-da-fev-visita-loja-maconica-uniao-universal-n34848