A Prefeitura segue intensificando a fiscalização para coibir a prática de descarte de lixo em áreas públicas ou de preservação ambiental. A atividade é totalmente irregular e prejudicial à saúde pública. A equipe da Secretaria de Obras identificou mais um ponto nesta quinta-feira (13/4), no cruzamento com a linha férrea, nas proximidades do bairro Estação. O trabalho de limpeza no local já está em andamento.

No início desta semana, outra área de quase 70 mil m² no bairro Pró-Povo também recebeu o serviço de limpeza, de onde foram retiradas quase 12 toneladas de materiais.

Se flagrado, o ato pode resultar em multa de quase R$ 6 mil, de acordo com a lei municipal nº 5.725 de dezembro de 2015, podendo ser dobrada mediante reincidência. A legislação prevê como ato de infração depositar materiais de construção civil e de podas ou outros resíduos sólidos de qualquer natureza em calçadas, ruas e terrenos.

Portanto, quem flagrar atitudes irregulares de descarte de lixo em locais públicos pode - e deve - denunciar por meio do atendimento da Ouvidoria Municipal que pode ser feito por email, telefone, pessoalmente ou por intermédio do site da Prefeitura de Votuporanga.

O órgão atende de segunda à sexta-feira, das 9h às 15h, na Rua São Paulo, 3741. Por telefone o atendimento é realizado pelo número gratuito 0800-770-3590. Na página inicial do site da Prefeitura ( www.votuporanga.sp.gov.br ) o acesso pode ser feito através do ícone “Fale com a Ouvidoria” e também pelo endereço de email: ouvidoria@votuporanga.sp.gov. br

Ecotudo

Vale lembrar, que a população pode contar com os serviços do Ecotudo para o recebimento de entulhos e resíduos domiciliares. O programa, implantado em caráter pioneiro, é um espaço gratuito criado pela Prefeitura em conjunto com a Saev Ambiental para coletar, separar e proporcionar a destinação correta destes materiais.

Atualmente há três pontos de recebimento: o Ecotudo Sul, na antiga Algodoeira Matarazzo - Avenida Conde Francisco Matarazzo, esquina com Avenida Francisco Bueno Baeza (da Coacavo) - bairro Palmeiras I; Ecotudo Norte, fica na Av. Sete, 2440, paralela à Av. Jerônimo Figueira da Costa, no Distrito Industrial I, com placas de sinalização a partir da avenida Emílio Arroyo Hernandes; e o Ecotudo Oeste, fica no alto da vicinal Nelson Bolotário. Os dois primeiros pontos atendem das 8h às 20h, e o último, das 9h às 20h.

Cidade Limpa e Ecotudo em Ação

Em maio, Votuporanga contará com outras duas importantes ações para limpeza da cidade. O novo programa da Saev Ambiental chamado Ecotudo em Ação fará coleta de casa em casa no dia 11 de maio na Vila Carvalho e no dia 12 de maio em Simonsen, sempre das 7h às 11h. Já os demais bairros da cidade receberão a campanha Cidade Limpa, projeto da TV Tem e Prefeitura de Votuporanga, entre 22 e 26 de maio e de 29 de maio a 02 de junho.