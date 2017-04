A assinatura será no gabinete do prefeito João Dado

publicado em 18/04/2017

Na tarde desta terça-feira, às 16h15, haverá a assinatura do Termo Aditivo ao Contrato da Prefeitura com a Organização Social de Saúde (OSS) da Santa Casa para gerenciamento da Unidade de Coleta de Sangue. A unidade será implantada no Hospital Fortunata Germano Pozzobon, em parceria com o Hemocentro de Ribeirão Preto.