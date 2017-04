O rumor é que a Prefeitura Votuporanga iria recalcular os valores do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2017

publicado em 04/04/2017

Não haverá outro cálculo para definir o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Nos últimos dias, principal mente nas redes sociais, um boato preocupou alguns munícipes. O rumor é que a Prefeitura Votuporanga iria recalcular os valores do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2017. No entanto, o Poder Executivo desmentiu a questão.

De acordo com alguns munícipes, a Administração Municipal iria recalcular valores do IPTU ainda para pagamento este ano. “Ou seja, mesmo todo mundo tendo recebido seus carnês, os fiscais irão medir os imóveis, checar informações para recalcular o imposto ainda para 2017”, relatou um munícipe.

Por sua vez, a Secretaria Municipal da Fazenda afirmou que a informação não procede. “A atualização dos dados cadastrais de todos os imóveis da cidade é realizada rotineiramente durante todo o ano, porém os cálculos refletirão apenas no ano seguinte, portanto, não haverá novas cobranças de IPTU durante este ano”, esclareceu.

Na cidade, as primeiras parcelas do IPTU venceram entre os dias 12, 14, 16 e 18 de março. Quem optou pelo pagamento à vista ganhou 5% de desconto na cota única, porém, também há opção de parcelamento em até dez vezes, dependendo do valor. O pagamento é feito em qualquer agência bancária ou lotérica até o vencimento e após a data é necessário atualizar a segunda via do boleto na Prefeitura.

A Central de Atendimento da Prefeitura funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Durante todo o mês de fevereiro os Correios distribuíram os carnês do IPTU 2017, mas alguns não conseguiram ser entregues devido a diversas situações, entre elas, endereço não encontrado ou qualquer alteração de dados dos destinatários, bem como não identificação do número do imóvel, e outras diversas implicações.