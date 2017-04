Anúncio foi feito durante a apresentação de várias ações já desenvolvidas nos 100 primeiros dias da administração de João Dado

publicado em 07/04/2017

Durante evento na manhã de ontem o prefeito falou sobre o concurso público com 71 vagas e 34 cargos

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Durante a apresentação de várias ações já desenvolvidas nos 100 primeiros dias da administração de João Dado e outras que devem ocorrer em Votuporanga, o chefe do Poder Executivo contou que a Prefeitura estuda a realização de um grande concurso público com 71 vagas e 34 cargos.

Na manhã de ontem, no auditório do Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, o prefeito ressaltou os principais números e investimentos já realizados em cada área. “Desde antes de iniciarmos o governo já estávamos trabalhando com as metas estipuladas para estes primeiros 100 dias. Acredito que quando temos um planejamento para atingirmos metas, desenvolvemos os trabalhos focados nos resultados de forma mais organizada”, comentou.

Autoridades também tiveram oportunidade de falar. “Quando o cidadão tem oportunidade de comparecer perante o poder constituído para acompanhar as ações desenvolvidas ele está plenamente desenvolvendo o exercício da cidadania”, disse juiz da Vara do Trabalho, José Antônio de Oliveira.

Em relação aos concursos, ele explicou que há uma seleção em andamento para dez cargos diversos, com 17 vagas iniciais. Outro, para três cargos do magistério e 13 vagas iniciais está em licitação.