Profissionais vão atuar em cinco núcleos esportivos e culturais que serão instalados na cidade

publicado em 19/04/2017

A Prefeitura de Fernandópolis inicia a implantação do PELC (Programa Esporte e Lazer da Cidade), que abrirá cinco polos esportivos e culturais no município por meio de um convênio com o Ministério do Esporte. Para a sua realização, o primeiro passo será a contratação dos profissionais que vão atuar nas atividades, por isso, de 24 a 28 de abril estarão abertas as inscrições para o processo seletivo que oferece 40 vagas para atuação temporária no PELC.

Do total de vagas, uma é para a função de coordenador pedagógico, com salário de R$2.400; são seis vagas para coordenadores de núcleos, com remuneração de R$2.400; e 33 vagas para agentes sociais, que vão receber R$750,00 cada. As inscrições serão realizadas somente na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, na rua Kazuyoshi Beppu, 305, bairro Morada do Sol (Antigo Clube da Cesp), no período de 24 a 28 de abril de 2017, das 8h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30, pelo interessado ou seu procurador legalmente constituído. Sendo vedada outra forma de inscrição. O telefone para mais informações é (17) 3442-3234.

A prova objetiva de múltipla escolha será realizada no dia 28 de maio de 2017, às 9h, nas dependências da EMEF “Cel Francisco Arnaldo da Silva”, na avenida Milton Terra Verdi, 732, Jd. América. O edital completo com todas as informações do processo seletivo pode ser encontrado no site da Prefeitura de Fernandópolis (www.fernandopolis.sp.gov.br) na aba publicações, na parte destinada a concursos.

O PELC tem como objetivo proporcionar a prática de atividades físicas, culturais e de lazer que envolvem todas as faixas etárias e as pessoas portadoras de deficiência, estimula a convivência social, a formação de gestores e lideranças comunitárias, favorece a pesquisa e a socialização do conhecimento, contribuindo para que o esporte e lazer sejam tratados como políticas e direitos de todos.