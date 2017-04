O prefeito de Votuporanga João Dado participou na manhã desta quinta-feira (13/4) da audiência pública na Câmara Municipal que discutiu a terceira etapa do Plano de Mobilidade Urbana, que será instituído no município conforme a lei federal 12.587/2012.

O evento organizado pela Prefeitura de Votuporanga por intermédio da Secretaria Municipal de Planejamento contou com as presenças dos representantes de instituições do município, da Comissão de Mobilidade Urbana, de secretários municipais e vereadores.

Dado explica que até 2018 o Plano de Mobilidade Urbana deverá ser executado em todo território nacional em conformidade com alguns critérios estabelecidos pelo Ministério das Cidades, e o não cumprimento, impedirá os municípios de não captar recursos federais destinados à mobilidade. “É chegado momento de nós, como município, estabelecer esta prática obrigatória em todo país, no sentido de rediscutir esta situação. Não significa modificar toda a cidade, isso é impraticável, mas toda sociedade brasileira, os poderes constituídos devem debater formas de melhorar a mobilidade urbana”, pontuou o prefeito.

A lei 12.587/ 2012 de mobilidade urbana prevê um modelo a ser desenvolvido nas cidades envolvendo critérios importantes, de acessibilidade, cidades mais sustentáveis (privilegiar meios não motorizados), uso do transporte coletivo, fiscalização da rede de transporte coletivo, mais segurança das pessoas nesses deslocamentos, educação no trânsito, estrutura das calçadas, instalação de ciclovias.