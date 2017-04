Cerimônia reuniu representantes de todos os poderes, servidores municipais e sociedade no Centro de Convenções

publicado em 07/04/2017

O prefeito João Dado apresentou o balanço das ações realizadas nos primeiros 100 dias de seu governo na manhã desta sexta-feira (7/4). A cerimônia reuniu representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, da sociedade civil organizada, servidores municipais e diversas autoridades no auditório do Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo.

Dado ressaltou os principais números e investimentos já realizados em cada área. “Desde antes de iniciarmos o governo já estávamos trabalhando com as metas estipuladas para estes primeiros 100 dias. Acredito que quando temos um planejamento para atingirmos metas, desenvolvemos os trabalhos focados nos resultados de forma mais organizada”, explicou o prefeito.

Em rápidos pronunciamentos, autoridades presentes ressaltaram a importância desta prestação de contas à comunidade. “Quando o cidadão tem oportunidade de comparecer perante o poder constituído para acompanhar as ações desenvolvidas ele está plenamente desenvolvendo o exercício da cidadania”, exaltou o juiz da Vara do Trabalho, José Antônio de Oliveira.

Planejando o futuro dos próximos dias de governo, João Dado finalizou a apresentação com detalhes sobre os R$ 31,3 milhões conquistados em recursos do Estado e da União para novas obras e melhorias a serem aplicadas em diversas áreas da administração, beneficiando toda a população votuporanguense.

BALANÇO DOS 100 DIAS DE GOVERNO

Cenário e Desafios

Realizar as ações contidas no Plano de Governo

Gerar empregos e ampliar qualidade dos serviços públicos

Reagir sobre previsão de déficit orçamentário

Cortar cargos comissionados na Prefeitura - ADIN

Extinguir o 14º salário dos servidores

Recuperar crédito e quitar dívidas com fornecedores

Resultados

*os números são referentes ao total dos 100 dias

Administração

Reestruturação organizacional e valorização dos servidores concursados

Apenas 4% remanesceram comissionados

Impacto negativo na folha de pagamento de R$ 2.471.168,61

Ônus adicional de R$ 1,6 milhão com o fim do 14º salário

Criação da Procuradoria e Controladoria com concursados

Concurso para 10 cargos diversos | 17 vagas iniciais (em andamento)

Concurso para 3 cargos no Magistério| 13 vagas iniciais (em licitação)

Concurso para 34 cargos diversos | 71 vagas (em estudo)

Programa “Bolsa de Estudos” - 45 estagiários contratados

Menor Aprendiz – 5 contratados

Controle aperfeiçoado de frequência

Novos uniformes em processo licitatório

Administração e Fazenda

78 licitações abertas

18 mil pessoas recebidas na Central de Atendimento

16% de economia com pregões

15% de redução no valor de contratos

Cotação periódica de produtos e serviços constantes nas atas de registro de preço

Frota: custo de manutenção caiu de R$ 100 para 79 mil

Em andamento: software e chip para melhor gestão da frota - comparação de consumo, manutenção, entre outros

Fazenda

Ação: imagem atualizada de Georreferenciamento e Geoprocessamento 2011 – 2016

Resultado: identificação de 1.300 construções ou ampliações para lançamento de ISSQN

R$ 566 mil de receita adicional

Ação: integração das informações da Saev Ambiental e Votuprev com a base cadastral da Prefeitura

Resultado: banco de dados mais completo com informações sobre arborização, uso do imóvel, incidência de viroses, escorpiões, demandas por matrículas na rede municipal, etc

Ação: integração do sistema Jucesp com o sistema tributário do município e o próximo passo é integrar escritórios com município

Resultado: Via Rápida Empresa - maior agilidade na formalização de empresas

Planejamento

Projeto rotatória no Jardim Athenas da Estrada do 27

Projeto prolongamento da Rua Santa Catarina

Projeto revitalização da Rua Amazonas

Avaliação do imóvel DER para centralizar serviços de segurança

Cobertura da arquibancada e iluminação da Arena Plínio Marin

Transposição do Córrego do Curtume para interligação da Av. Mário Pozzobon

Plano de Mobilidade Urbana – audiência pública dia 13/4

Abertura de portões de forma legal para segurança de pedestres

Obras

388 toneladas de massa asfáltica utilizada em tapa-buracos

360 mil m² de roçagem

320 lotes particulares e públicos roçados até o momento

40 praças com trabalhos de limpeza

300 km de manutenção de estradas rurais

138 quarteirões na limpeza de guias e sarjetas

Galerias no prolongamento da Av. Wilson de Souza Foz

Estrada 27 – 5 km de 19,5 km recuperados

R$ 2 milhões do Governo do Estado

R$ 1,8 milhão da Usina CofcoAgri

R$ 700 mil da Prefeitura

Desenvolvimento Econômico

Saldo de 593 vagas nos dois primeiros meses

1,2 mil novas vagas no primeiro semestre | Call Center da Vivo, conquista do governo Junior Marão

7º Distrito Industrial | 30 empresas | em estruturação

Busca de novas empresas | Concessionária Toyota; Distribuidora de produtos Nestlé, Alimentare; Oregon, única empresa patenteada no Brasil para fabricar produtos em platina | 150 novos empregos

Programa de Educação Profissional

Economia de 20% de custo por aluno

Abertura de 7 novos cursos | passou de 20 para 27 no ano

Abertura de 576 novas vagas | passou de 1,3 mil para 1,9 mil vagas

Média de 250% de aumento salarial aos professores

Material didático gratuito oferecido pelo Senac

Certificado reconhecido pelo Senac em todo país

Centro do Empreendedor

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Sala do Empreendedor

Cursos do CTMO/Senac

PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador

Espaço Empresarial

Procuradoria

Nova sede será inaugurada na próxima semana

Atuação em mais de 10 mil processos judiciais

VotuPrev

5 anos de implantação – Governo Junior Marão

R$ 70 milhões de patrimônio atual

73 benefícios concedidos

Construção de sede própria (em andamento)

Saev Ambiental

2.600 árvores em reflorestamento e arborização urbana

153 árvores pelo Disque Árvore

Reformulação dos Ecotudos Norte e Sul

Ecotudo em Ação para Simonsen e Vila Carvalho

Retomada do projeto Adote o Verde – novo decreto publicado com mudanças nas publicidades para atrair mais empresas

Fiscalização de ligação clandestina de águas pluviais e controle de pragas no sistema de esgoto

Fundo Social

Reuniões de trabalho para organização do Jori

Tratativas para implantar o Castra Móvel e o Centro de Proteção da Vida Animal

Carnaval da 3ª idade e com crianças assistidas pelas entidades filantrópicas

Direitos Humanos

Atendimento de 2.706 pessoas

280 atendidas em projetos de emprego temporário, entre elas 19 egressos do sistema prisional que recebem uma atenção especial

Campanhas educativas contra a violência, contra uso de drogas e pelo uso de preservativos

Divulgação do 180 contra Violência a Mulheres

Busca ativa a moradores de rua - 69 pessoas em situação de rua atendidas nos primeiros 3 meses

Social

Repasse de Alimentos para entidades

Coapinsp 108 toneladas

Codafavo 59 toneladas

Celebração do Termo de Colaboração para repasse de R$ 5,1 milhões a entidades ao longo de 2017 – 3 parcelas já pagas até 5 de abril

Ampliação do Centro Dia do Idoso – projeto concluído

Governo

Comunicação e transparência das ações do Governo Municipal

| 220 releases enviados e 300 solicitações de imprensa em 100 dias

Novo site e redes sociais do Poder Público

| 200 matérias publicadas e 390 postagens no face em 100 dias

Identificação visual da frota e sinalização de prédios públicos

Imprensa Oficial

| 45 novas leis municipais ordinárias e complementares

| 44 decretos

| 570 portarias feitas

Esporte

Sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior – janeiro 2017

Campeonato Veteranos “Sabará” – 2 de abril 2017

Sede do Torneio Regional de Natação – 8 de abril 2017

Sede do Jori – agosto 2017 – conquista do aumento de repasse do Estado de R$ 50 mil para R$ 100 mil para os municípios

Mais de 200 atletas apoiados pela Prefeitura

Participação em mais de 60 competições pelo país

Vitórias em diversas modalidades: Erick Bailon, Nauana, Tauana, Maguila e equipes de ciclismo, natação, malha, biribol, karatê, entre outros

3.442 alunos nas Escolinhas de Esporte da Prefeitura

Projeto do Centro de Formação Esportiva de Natação

Melhorias, manutenção e reforma em mais de 300 aparelhos de academia ao ar livre e em 12 praças esportivas entre elas Pista de Motocross, Arena Plínio Marin, Complexos Esportivos, Academias, Playgrounds

Saúde

Ambulância 24 horas no Hospital do Pozzobon

Monitoramento Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela

Vacinação de bloqueio contra a Febre Amarela - 11,7 mil doses

Aberta licitação para compra de veículo com consultório odontológico

Campanhas pela Saúde da Mulher

Três consultórios municipais | em construção Carobeiras, Paineiras e Parque das Nações

Unidade de coleta de sangue | em implementação no Hospital do Pozzobon em parceria com Santa Casa e Hemocentro de Ribeirão Preto

Cidade

Até o momento, organizadas e reorganizadas 15 associações de bairro

Procon de Votuporanga com diversas atividades em defesa do consumidor

Reforma do Cemitério e Velório Municipal

Remodelação/ampliação da capela existente no Cemitério | projeto elaborado

Manutenção do Terminal Rodoviário

Projeto elaborado de revitalização do Terminal Rodoviário

Educação

Volta às aulas em 29 unidades de ensino com 7,3 mil crianças

Escola em Tempo Integral – 1.300 crianças em 12 unidades

34 veículos transportando 1,2 mil crianças e solicitação de compra de novos veículos

Mais de 440 mil refeições servidas na Merenda Escolar

Conclusão da reforma do CEM “Profª Clary Brandão Bertoncini”

Atendimento multidisciplinar com psicólogo, psicopedagogo, fono e assistente social

51 novos computadores em laboratórios instalados, neste ano, nas escolas “Profª Neyde Tonanni Marão“, CEM “Dep Narciso Pieroni" e CEM "Prof. Geyner Rodrigues” | 204 no total

Transporte de alunos do ETEC – 80 alunos

Transporte de alunos do IFSP – 100 alunos

Trânsito, Transporte e Segurança

Valorização da Atividade Delegada

| Polícia Militar, Bombeiros e Samu

Tratativas para implantar Câmeras de Vigilância em novas entradas da cidade e no Parque da Cultura

Cultura e Turismo

Público de 20 mil pessoas em 330 atividades em 2017, entre eventos, oficinas, workshops, cinema cultural, apresentações

181 sessões gratuitas de cinema pelos Pontos MIS

Concha Folia – fevereiro 2017

Circuito Cultural Paulista – de março a novembro de 2017

Mostra de Dança – 08 a 12 de março

Orquestras da Escola Municipal de Artes (Iniciante, Intermediária e Sinfônica)

Escola Municipal de Artes com aulas gratuitas para 461 alunos

Projeto Guri com aulas gratuitas para 65 alunos

Telecentro comunitário atende 23 pessoas por dia

Manutenção das 370 poltronas do Centro de Convenções – parceria com a Unifev

MIT – Município de Interesse Turístico – já sinalizado positivamente pela Secretaria de Estado do Turismo

Primeira reunião dos municípios que compõem a 8ª Região Administrativa de São José do Rio Preto do Sistema Estadual de Museus de São Paulo (SISEM-SP)

E vem muito mais por aí..