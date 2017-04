O prefeito de Votuporanga João Dado é um dos quatro prefeitos da região convidados para expor suas ações e desafios de governo, nesta terça-feira (4/4), num encontro promovido pelo LIDE Rio Preto com a presença de mais de 200 empresários seguindo o propósito de gerar negócios e estreitar o relacionamento entre grandes lideranças.

O presidente do grupo, Marcos Scaldelai, firmará uma “carta-compromisso” entre os principais empresários filiados e os quatro prefeitos participantes: Afonso Macchione, de Catanduva; André Pessuto, de Fernandópolis; Edinho Araújo, de Rio Preto; e João Dado, de Votuporanga: “o objetivo é ouvir as expectativas que políticos e empreendedores têm em relação à administração pública de suas respectivas cidades e registrar, num documento simbólico, um compromisso de colaboração mútua que possamos validar ao longo deste e dos próximos três anos, quando se encerrará o mandato de nossos convidados”, explica Marcos.

A “carta-compromisso” será escrita durante o evento e, posteriormente, divulgada para toda a imprensa. Além das equipes de jornalistas que participam normalmente da cobertura dos eventos do LIDE Rio Preto, representantes dos principais veículos de comunicação da região também foram convidados especialmente para compor a mesa de debates e direcionar perguntas aos governantes dos municípios.

Antes, porém, de responder às questões dos presentes, Afonso Macchione, André Pessuto, Edinho Araújo e João Dado terão 15 minutos cada para falar sobre “Os primeiros 100 dias de Gestão Pública com visão de CEO da cidade”. A ideia é que eles comentem sobre o modelo de gestão escolhido para cada administração, as prioridades que foram adotadas neste início de mandato, as conquistas e os principais desafios que devem ser encarados a curto, médio e longo prazo.

Outro destaque do encontro será a apresentação de um vídeo gravado pelo atual prefeito de São Paulo, João Dória, com exclusividade para o LIDE Rio Preto: “o Dória vem utilizando a estratégia de CEO - que sempre exerceu tão bem em seus empreendimentos – na administração da Capital, e tem conseguido resultados surpreendentes! É realmente uma inspiração para todos nós então, receber e poder compartilhar uma mensagem de incentivo dele, diretamente pra gente, vai ser de grande importância para quem estiver presente no evento”, conclui Marcos.

O almoço-debate está previsto para começar pontualmente às 11h30 – com credenciamento a partir das 11h - e, assim como a maioria dos eventos realizados pelo LIDE, é exclusivo para filiados do grupo e convidados.

Sobre o LIDE

Fundado pelo jornalista, publicitário, empresário e atual prefeito de São Paulo, João Dória Jr., o LIDE é um grupo de líderes empresariais que tem como objetivo fortalecer a livre iniciativa, pautado pelos princípios da governança corporativa. Agrega, hoje, 1.800 empresas filiadas que representam, juntas, 54% do PIB nacional brasileiro.

Compõem atualmente o LIDE Rio Preto o presidente, Marcos Scaldelai; o vice-presidente, Fabricio Vaccari; e as empresas: Ágia Investimentos, Alcoeste, Ato Seguradora, Bebidas Poty, BestPay, Brasil Airlines, CasaMania, Central Ar Engenharia, Cerocha, Ciplafe Móveis de Aço, Cobmax, Cristovam Joalheria, CRV Portas e Janelas, Dismed, Embremac Embreagens, Euro Motors, Expresso Itamarati, Facchini, Fort 3, Frigorífico Cofercarnes, Fundação Padre Albino, G5 Construtora, Gou Franquias, Grupo Austa, Grupo Cem, Grupo Diário da Região, Grupo Garfus, Grupo Maxifarma, Grupo Prepara, Grupo SPSP, Grupo ZDA, GV Holding, Hugo Engenharia, Incabrás, J.Silva Painéis, LRJ Engenharia e Construção, Mar & Rio Pescados, Matic, Metalquip, Mineiro Franchising, Mustang Pluron, Nardini, O Boticário, Octon Engenharia, Oligoflora, Pandin, Perfil Casa, Pinheiral, Polimetal, Poliplas, Primex, Quality Hotel St. Paul, Queijo Kazume, RBA Elevadores, Rio Preto Pescados, Rioquímica, Rodoviário Crismara, SBCoaching e SBC Empresas, SBT Interior, Secol, Seguralta, Shift, Supermercado Alfredo Antunes, Tarraf Empreendimentos, TBS Consultoria, Totvs, TV TEM, Unimed Rio Preto, Urbanzi e Vision Line; além de mais de 80 jovens filiados ao LIDE Futuro.