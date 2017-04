Uma iniciativa da Prefeitura de Votuporanga pretende reunir em um mesmo espaço diversos setores e programas voltados à capacitação profissional, apoio à abertura de empresas e outras atividades de geração de emprego e renda.

O local será chamado de “Centro do Empreendedor” e receberá as instalações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador, CTMO “Altino Regiani” e Espaço Empresarial “David Mendonça Pontes”, além da Sala do Empreendedor que será criada.

Para as instalações, o prefeito João Dado solicitou a cessão ao município da área onde antes estava instalada o Senai, na rua Barão do Rio Branco, nº. 4497, de posse da Fuvec - Fundação Votuporanguense de Educação e Cultura. O Senai atende hoje na mesma sede do Senac.

O termo de acordo de cooperação objetivando a cessão ao município das instalações pertencentes a Fundação foi assinado na última quinta-feira (13/4) entre o prefeito João Dado e o presidente da Fuvec, Luiz Antonio Paladini Junior, com a presença do vice-prefeito Renato Martins, do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Rolandinho Nogueira e do contador da Fuvec, Edson Prates.

O prefeito destaca os benefícios da mudança. “Com a centralização dos serviços, vamos facilitar o acesso da população que busca informações ágeis e precisas sobre a abertura de empresas. Além disso, teremos sala de aula climatizadas para os cursos do CTMO e Senac oferecendo mais conforto aos alunos e professores. Enfim, é um espaço especialmente voltado para o empreendedor e para trabalhadores”, afirma.

A Sala do Empreendedor será montada numa parceria com o Sebrae e terá como objetivo orientar aos contribuintes quanto à abertura de empresas, alteração e encerramento da empresa na Prefeitura, na Junta Comercial e na Receita Federal e encaminhamento ao Sebrae para cursos gratuitos e demais orientações necessárias. “Teremos rapidez no atendimento e redução da burocracia”, comentou o Secretário Rolandinho Nogueira.