Empossado no dia 1º de janeiro para administrar Votuporanga pelo mandato de quatro anos, ao final dos 100 primeiros dias de governo o prefeito João Dado reúne equipe de trabalho da Prefeitura, imprensa, vereadores, lideranças e representantes de diversas instituições e empresas para apresentar as principais ações desenvolvidas.

O evento será nesta sexta-feira (7/4), às 9 horas, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

Ao lado do vice-prefeito Renato Martins, da primeira-dama Mônica Pesciotto de Carvalho e de Secretários de Governo, o prefeito irá expor as atividades desenvolvidas nestes primeiros três meses. Dado vai falar sobre os desafios enfrentados na gestão, as obras iniciadas, recursos conquistados, números de diversas ações desenvolvidas e outras conquistas que foram concluídas ou começaram a ser implementadas. Ainda trará um panorama do que deve priorizar para os próximos meses.

Os 100 dias serão completados no dia 10 de abril, próxima segunda-feira, no entanto, o prefeito já tem participado de eventos e entrevistas com imprensa em que adianta um balanço parcial de seu governo.